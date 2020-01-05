Haberler » 3. Sayfa » Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu - Haberler

Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü.

05.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:49 Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, 11.00 sıralarında Alaplı- yolu Kavukla Altı mevkisinde yaşandı. Ramazan A., idaresindeki 67 SN 911 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak ters durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ekipleri sevk edildi.

Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Akçakoca, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:03   İzmir'de bir düzensiz göçmen operasyonu daha - Haberler
13:01   Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu - Haberler
12:59   AK Parti Adana İl Başkanı Ay: "Belediyelerin tapu verme yetkisi yok" - Haberler
12:57   Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı - Haberler
12:56   Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap - Haberler
12:54   Peygamber soyundan geldiğini söyleyen kadın ve oğlu hakkında 121 yıl hapis istemi - Haberler
12:34   İranlı Bakan Azeri Cehromi: Trump, takım elbiseli bir teröristtir - Haberler
12:17   İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı - Haberler
12:04   Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Haberler
11:49   Son dakika: Donald Trump'ın tehditlerine İran Genelkurmay Başkanı'ndan cevap: Cesaretiniz yok - Haberler
5.01.2020 13:21:38