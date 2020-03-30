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Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

- Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarpan araç takla attı.

30.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:31
- Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
İSTANBUL - Şişli 'de direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarpan araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 14.30 sıralarında Piyale paşa bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, trafik levhasına çarptıktan sonra takla attı. Araç sürücüsü ise takla atan araçtan yara almadan çıktı. Polis ekiplerinin hızla intikal ettiği olay yerine tedbir amaçlı ambulans çağrılırken, kullanılamaz hale gelen araç olay yerinden kaldırıldı.
"Kapıyı açtıktan sonra kendisi dışarı çıktı"
Görgü şahidi Onur Çaydan, "Araç sol şeritten geliyordu. Orta şeride geçerken öndeki araba yüzünden aniden fren yaptı, eski model araba olduğu fren takılı kaldı. Tabelaya vurduktan sonra araba takla atarak bu tarafa doğru geldi. Araç sürücüsü içinden sağ çıktı çok şükür. Kapıyı açtıktan sonra kendisi dışarı çıktı" dedi. Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Şişli, Araç, 3. Sayfa

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Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
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