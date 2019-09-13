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Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı.

13.09.2019 14:00Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaraladı.
Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Midyat yolu Çağlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bahri Orhan'ın kullandığı 33 BHA 02 plakalı cip, kontrolden çıkıp, takla atarak, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Nusaybin, Midyat, Güncel

Kaynak: DHA

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