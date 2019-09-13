Haberler » Güncel » Haber

Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı.

13.09.2019 15:43Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaraladı.
Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Midyat yolu Çağlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bahri Orhan'ın kullandığı 33 BHA 02 plakalı cip, kontrolden çıkıp, takla atarak, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Mardin

Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Cuma hutbesinde cinayetlere değinildi
16:15 Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi
16:15 (büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı
16:15 Şiddete geç müdahale etmek çözüm sağlamıyor
16:14 (HALEP-Ek) -Afrin'de Patlama: 2 Ölü
16:14 Trafik kazası: 4 yaralı
16:14 Tokat Belediyesi 10 bin kişiye aşure dağıttı