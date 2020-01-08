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Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

08.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:34Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
'nın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Poyrazdamları istikametinden, Yağbasan Mahallesi istikametine gitmekte olan Ramazan Uysal (50) yönetimindeki 45 ABD 375 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Uysal'ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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