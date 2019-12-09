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Takla atan minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Konya'da kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı.

09.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:54Takla atan minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
'da kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya - Adana kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'dan Konya istikametine seyir halinde olan oyun kartları taşıdığı öğrenilen Ömer K. idaresindeki 01 DYC 78 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Ömer K. ile yolcu Mevlüt D.'yi çıkartmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından araç kabininde sıkışan 2 kişi bulundukları yerden çıkartıldı. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Ömer K., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mevlüt D. ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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