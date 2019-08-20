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Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, takla atan motosikletin sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20.08.2019 12:36 Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, takla atan motosikletin sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Abdullah Yetim (47) idaresindeki 27 RKH 89 plakalı motosiklet, 8 Ağustos'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Ağır yaralanan Yetim, 112 Acil Servis ekiplerince önce İslahiye Devlet Hastanesine, ardından da Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi.
Yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybeden Abdullah Yetim'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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