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Takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi.

03.11.2019 19:39Takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü, eşi, kızı ve 3 torunu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Besni- Üçgöz köyü yolunda meydana geldi. Besni yönüne giden Şeyho Yıldırım yönetimindeki 27 V 6401 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, devrildi. Kazada, sürücü Şeyho Yıldırım ile araçtaki eşi Fatma Yıldırım, kızı Saniye Tekin ve torunları Muhammed Aras, Zeynep ile Emir Tekin yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Adıyaman

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Kaynak: DHA

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