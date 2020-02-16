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Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı.

16.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:49Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

KONYA'nın ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Adana  karayolu Kargacı mezarlığı yakınında meydana geldi.  Ayla Şen yönetimindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Ayla Şen, Mustafa Acar, Ethem Eken ve Aslı Şen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayla Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.



Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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