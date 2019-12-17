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Takla atan otomobil direği yıktı; ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra taklalar atıp, aydınlatma direğini yıktı.

17.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:20Takla atan otomobil direği yıktı; ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra taklalar atıp, aydınlatma direğini yıktı. Kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü Nuri Berke Başkaya (18), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- karayolu çıkışı, Üzülmez Tünelleri önünde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nuri Berke Başkaya yönetimindeki 67 AAV 251 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak aydınlatma direğini yıktı. Kazada, otomobilin sürücüsü Nuri Berke Başkaya yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan Başkaya, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Ağır yaralanan Başkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kaza sonrası duble yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Trafik akışı polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken yol, otomobilin kaldırmasının ardından trafiğe açıldı.



Zonguldak, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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