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Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü, 2 yaralı

Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü, 2 yaralı Elektrik direğine saplanan otomobil hurdaya döndü İtfaiye ekipleri yaralıları ve cesetleri aracı keserek çıkardı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki 2...

08.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:10
Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü, 2 yaralı
Elektrik direğine saplanan otomobil hurdaya döndü
İtfaiye ekipleri yaralıları ve cesetleri aracı keserek çıkardı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişinin içinde olduğu 34 NH6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametinde inerken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton direğe saplanarak hurdaya dönen araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan Muhammet A.S.ile Ada B.G.adlı 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı. Araçta bulunan Yusuf Büyük ve Emre Serin adlı iki kişinin ise sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan 2 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen cenaze yakınları ise yerde ceset torbalarını görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıslar, daha sonra yaralıların durumunu öğrenmek için hastanelere gitti. Kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı. Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, İtfaiye, 3. Sayfa

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Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü, 2 yaralı
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