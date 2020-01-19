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Takla atan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü

Bolu'da takla atan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

19.01.2020 01:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 01:54
'da takla atan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 AAP 967 plakalı otomobil, Mahallesi'nde takla attıktan sonra Kuruçay alt geçidinin istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobilde bulunan Sabri Sadıç ve Eray Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç içerisinde sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak cenaze aracına konuldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Takla atan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü

İtfaiye, Kuruçay, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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