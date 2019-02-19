Takla Atan Otomobil Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı

Kaynak: İHA

Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Kent meydanı güzergahında ilerleyen K.M.K. (19) yönetimindeki 06 LPR 44 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 80 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile yanında bulunan G.A. (19) ve S.K. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralalılardan S.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)