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Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı Kazada adeta can pazarı yaşandıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

21.09.2019 19:34
Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
Kazada adeta can pazarı yaşandı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet Yenilmez yönetimindeki 06 BB 511 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü otomobil'den çıkardı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Yenilmez ile otomobilde yolcu olarak bulunan Eda Erarslan, Cafer Erarslan, Çiçek Güvenç ve Hüsne Yenilmez yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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