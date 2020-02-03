Haberler » 3. Sayfa » Takla atan otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı - Haberler

Takla atan otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

03.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08Takla atan otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı
'nin ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (22) idaresindeki 06 RLS 06 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak su kanalına devrilen otomobildeki Sürücü S.A. ile araçta bulunan N.A. (15) ve A.S.A. (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:36:51