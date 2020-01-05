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Takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü.

05.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:07 Takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale- Ankara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Bartu'nun (36) kullandığı 38 ACC 561 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Kazada, sürücü Osman Bartu ile araçta bulunan Miyase Yılmaz (26) ve Belinaz Yılmaz (5) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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