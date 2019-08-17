Haberler» 3. Sayfa» Haber

Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

17.08.2019 11:03 Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ramazanoğlu idaresindeki 34 BJU 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:27   Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı
11:22   Güngören'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı
11:17   Boya yapan işçiyi elektrik çarptı
11:12   (Özel) 16 yaşındaki işçisini uyuşturucuya alıştıran patron yakalandı
11:12   Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı
11:10   Serinlemek için girdiği sulama kanalına giren genç boğuldu
11:09   Kars'ta Iğdırlı çoban 8 gündür kayıp