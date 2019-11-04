Haberler » Güncel » Takla atan otomobil, ters döndü; gelin- kayınvalide öldü, 3 yaralı

Takla atan otomobil, ters döndü; gelin- kayınvalide öldü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü.

04.11.2019 16:27Takla atan otomobil, ters döndü; gelin- kayınvalide öldü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü ile babası ve kardeşi yaralanırken, eşi ile annesi de yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Isparta yolunun 19'uncu kilometresindeki Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Aygördü'nün (21) kullandığı 03 EE 410 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Otomobildeki sürücü Ramazan Aygördü ile eşi Melahat (19), babası Ali (44), annesi Nuriye (42) ve kardeşi Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şuhut ve çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Nuriye Aygördü ile Melahat Aygördü, yaşamını yitirdi.

OĞULLARINI, BİRLİĞİNE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Şuhut'a bağlı Çakırözü köyünde oturan ailenin, Niyazi Aygördü'yü vatani görevi için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi.



Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Nazlı Ilıcak tahliye edildi
23:59 Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:55 "Aşka Dost, Dosta Aşık" sergisi açıldı
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
5.11.2019 00:09:36