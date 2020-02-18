Haberler » 3. Sayfa » Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı - Haberler

Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi.

18.02.2020 02:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 02:28Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı
'in ilçesinde takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, tramvay seferleri durdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Göztepe istikametinden Konak yönüne gitmekte olan Günay A. (51) idaresindeki 41 H 2872 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil Fahrettin Altay-Halkapınar yöne gitmekte olan tramvay hattına devrildi.

Tramvay seferleri durdu

Kaza nedeniyle tramvay seferleri dururken, durumu gören diğer sürücüler olayı polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince kaza bölgesine 110 AKS ekipleri de çağrıldı. Otomobil de bulunan Sedat Ö., olay yerine gelen ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, araç içerisinde sıkışan sürücü ise 110 AKS ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılması sonucu tramvay seferleri normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, Konak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  18 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
18.02.2020 03:59:05