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Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı

Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da yaya geçidi önünde meydana gelen kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve yayaların üzerine devrildi.

23.10.2019 20:39
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da yaya geçidi önünde meydana gelen kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve yayaların üzerine devrildi. Kazada, 6 yaya ve takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
St. Petersburg şehrindeki bir dört yolda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yolun solundan gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle soldan gelen otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve o sırada yaya geçidindeki insanların üzerine devrildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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