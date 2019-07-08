08.07.2019 10:29
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Takla atan otomobilde can pazarı

Takla atan otomobilde can pazarı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aşırı hız sebebiyle orta refüje takla atan kayısı yüklü otomobilde can pazarı yaşandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aşırı hız sebebiyle orta refüje takla atan kayısı yüklü otomobilde can pazarı yaşandı. Otomobilde ciddi hasar meydana gelirken sürücü ise yaralandı.

Kaza Bursa-Mudanya karayolu Güzelyalı Mevkisi'nde meydana geldi. Kayısı dolu otomobilin sürücüsü aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan sürücü orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sıkışan sürücüyü o esnada yoldan geçen jandarma ekipleri çıkardı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Güzelyalı, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

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