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Takla atan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve demir levhaya çarparak takla attı.

23.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:46 Takla atan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

ANTALYA'nın ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden istikametine giden Zafer T. (31) yönetimindeki 07 UT 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini  kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarpıp yaklaşık 15 metre sürüklendi. Hızı kesilmeyen otomobil demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Zafer T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Zafer T.'nin kolunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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