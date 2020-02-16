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Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKONYA'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

16.02.2020 01:29 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:31

Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA'ın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Seydişehir- Beyşehir yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 6234 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Mehmet Arı, Sevgili ve Alime Dinç yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Arı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Fatih Sevgili ve Alime Dinç ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet Arı, Seydişehir, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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