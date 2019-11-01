Haberler » Güncel » Takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

01.11.2019 20:41
İzmir'in Çiğli ilçesinde önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Anadolu Caddesi Balatçık mevkisinde 35 KUV 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı.
Daha sonra elektrik panosuna çarpan otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan iki kişinin yaşamanı yitirdiği, bir kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralanan B.K, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.
Takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:32 Balıkesir'de aranan zanlı saklandığı villada yakalandı
00:30 Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
00:24 Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi
00:24 Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı
00:24 Başkentte "mail order" yöntemiyle dolandırıcılık
00:22 Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
00:22 Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize...
2.11.2019 00:33:59