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Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

12.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:40Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aksaray- yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tahir Kurt (21) yönetimindeki 06 HH 567 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Tahir Kurt ve otomobildeki akrabaları Nizamettin Kurt (34), Halise Kurt (50), Safiye Kurt (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tahir Kurt ve akrabalarının, Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere otomobille yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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