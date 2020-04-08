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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Kayseri'de takla atan otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

08.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:33
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
KAYSERİ - Kayseri 'de takla atan otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.
Kaza akşam saatlerinde Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mükremin Ç. yönetiminde 38 EL 462 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü burnu bile kanamadan otomobilden çıktı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Otomobilde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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