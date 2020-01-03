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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada

Taylan Ergün / ARNAVUTKÖY'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından da tabelalara çarparak takla attı.

03.01.2020 08:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:21 Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada

Taylan Ergün/ ARNAVUTKÖY'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından da tabelalara çarparak takla attı. Yolda ters dönerek duran otomobildeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla burnu bile kanamadan çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Avcı'nın kullandığı 06 ADF 81 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, önce kaldırıma, ardından da tabelalara çarparak takla atıp, ters döndü. Otomobildeki sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü Eren Avcı, şans eseri burnu bile kanamadan kurtarıldı. 

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil önce kaldırıma, ardından da tabelalara çarparak ters döndüğü görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin koşarak, ters dönen otomobildeki sürücüyü kurtardıkları kameraya yansıyor.

 



Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA

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