Haberler » 3. Sayfa » Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti

Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı.

14.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:21 Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti
Denizli'nin Çal ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Otomobilin takla atlamasıyla yola fırlayan genç sürücü, hayatını kaybetti.

Kaza, Çal ilçesinin Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kent merkezinden ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan Hasan İlhami Orman (23) idaresindeki 20 ANH 06 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, otomobilden fırlayan genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan genç sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ve viraja hızlı şekilde girdiği iddia edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Denizli, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:12   Göçük altında kalan mühendise 7 saattir ulaşılamadı
21:36   Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor
21:28   Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
21:10   Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti
20:40   Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
20:32   Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı
17:40   Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı
17:38   Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!
15:11   Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
16:06   Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:27   A Milli Takımımız EURO 2020'de!
22:19   Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!
17:55   2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54   2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 22:28:58