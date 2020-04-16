Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:31
Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E. Dumanoğlu (39) idaresindeki 34 CJH 907 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce takla attıktan sonra durabildi. Kaza sonrası sürücü E. Dumanoğlu ile yanında bulunan H. Duman (32) kazada ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan vatandaşlardan biri Ünye Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan H. Duman, Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanılan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken, yağan yağmurun kazaya neden olabileceği düşünülüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Ünye, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:28: Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada - Haberler 18:14: Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak - Haberler 18:08: Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler 18:06: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler 17:50: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti