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Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı...O anlar kamerada

Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı.

16.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:40

Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı...O anlar kamerada

Ordu 'daki kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E. Dumanoğlu idaresindeki 34 CJH 907 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce takla attıktan sonra durabildi. Kaza sonrası sürücü E. Dumanoğlu ile yanında bulunan H. Duman kazada ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan vatandaşlardan biri Ünye Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan H. Duman, Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Yaşanılan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken, yağan yağmurun kazaya neden olabileceği düşünülüyor.

Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Ünye, 3. Sayfa
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