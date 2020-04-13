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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarpıktan sonra takla attı.

13.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:56
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarpıktan sonra takla attı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Manisa istikametine seyir halinde olan Ahmet K.(31) yönetimindeki 35 S 4282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Sürücü Ahmet K. kazadan yara almadan kurtulurken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 159 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel
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