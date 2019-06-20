20.06.2019 15:24
Haberler» Güncel» Haber

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ersin Alp (36) idaresindeki 52 GS 387 plakalı otomobil, Kumbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücü Alp ise kaldırıma fırladı.
Daha sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yolda durabildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler sürücü Alp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgeye gelen Alp'in yakınları da gözyaşı döktü.
Evli olan Ersin Alp'in, Perşembe Belediyesi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi.Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Altınordu, Ordu, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:15 Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti
17:15 Samsun'daki cinayet
17:15 Saadet Partisi'nden BM raporuna ilişkin açıklama
17:15 İDO bazı hatlarında seferleri birleştirdi
17:15 Trans bireyi öldürdü, İstanbul'a kaçmaya çalışırken yakalandı
17:14 Gazze Şeridi nüfusunun üçte ikisi mülteci (3)
17:14 Ek Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu