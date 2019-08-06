Haberler» Güncel» Haber

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'nın Karatay ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Musa Canıcebinde (45), yaşamını yitirdi.

06.08.2019 02:03 Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
KONYA'nın Karatay ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Musa Canıcebinde (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Ağır yaralanan Canıcebinde, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Canıcebinde'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karatay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:35   Başkentte sahte içki operasyonu
02:27   Fındık fabrikasında yangın (2)
02:25   Bursa'da 2'nci kattaki evine balkondan girmeye çalıştığı sırada düşerek yaralandı
02:09   "Türkiye'den Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına tepki" başlıklı haberimizin birinci spotu ve ikinci...
02:08   2'nci kattaki evine balkondan girmeye çalıştığı sırada düşerek yaralandı
02:08   Konya Kulu'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 9 yaralı
02:08   VAN 14 yaşındaki çoban baraj gölünde kayboldu-EK