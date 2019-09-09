Haberler» 3. Sayfa» Haber

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

09.09.2019 15:06 Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli istikametine gitmekte olan 16 RS 341 plakalı otomobil sürücüsü Oktay Canpolat, Gülümbe Rampaları geldiği esnada aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol takla atarak ters dönüp kenardaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri, Bilecik-Osmaneli karayolunda trafik akışını bir süre kontrol bir şekilde sağladı. Araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:09   İTÜ'lü genci öldürülen zanlılar tutuklandı
17:01   Ergenekon davasının hakimi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:01   Malatya'da uyuşturucu operasyonu
16:57   İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı
16:56   (Özel) Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı
16:56   Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
16:50   Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'ya meclis soruşturması