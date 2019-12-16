Haberler » Güncel » Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

16.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:39
'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Karacaoğlu'nun kullandığı 01 UZ 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak takla attı.
Diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı.
Sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin olay yerinden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03 Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü - Haber
18:02 Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Haber
18:02 Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı - Haber
18:01 Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti - Haber
18:00 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Haber
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16.12.2019 18:09:14