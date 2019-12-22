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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

22.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:25 Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

'in ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine giden Hüseyin B. idaresindeki 55 FF 102 plakalı otomobil, Mahallesi sınırlarında bilinmeyen bir nedenle takla attı. Otomobil, taklalar atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yoldan çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü Hüseyin B. sıkıştığı yerden çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Durumu ağır olan sürücünün tedavi altına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - MERSİN


Huzurkent, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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