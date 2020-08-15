Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
15.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:21
Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Halil B. idaresindeki 16 ST 055 plakalı otomobil, TOKİ rampası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan Halil B, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bozüyük istikametine tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA