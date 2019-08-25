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Takla atan taksi, ters döndü; amca- yeğen yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen taksinin sürücüsü Mehmet Ermiş (45) ile yeğeni Yaren Ermiş (17) yaralandı.

25.08.2019 18:45 Takla atan taksi, ters döndü; amca- yeğen yaralı
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen taksinin sürücüsü Mehmet Ermiş (45) ile yeğeni Yaren Ermiş (17) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, ilçe merkezi ile Aydoğdu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Mehmet Ermiş yönetimindeki 20 T 0069 plakalı taksi, kontrolden çıkıp, girdiği arazide takla atarak, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince taksiden çıkarılan şoför Mehmet Ermiş ile yeğeni Yaren Ermiş (17) sağlık görevlilerince ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan amca- yeğenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Tavas, Güncel

Kaynak: DHA

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