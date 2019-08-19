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Takla atan traktörün sürücüsü öldü

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan traktörün sürücüsü Selim Kazan (23) yaşamını yitirdi.

19.08.2019 14:56 Takla atan traktörün sürücüsü öldü
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan traktörün sürücüsü Selim Kazan (23) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Deliağa Mahallesi'nde meydana geldi. Orman kesim alanında ruhsatlı kesim yapan Selim Kazan, kestiği ağaçları taşımada kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti. Takla atan traktörün altında kalan Kazan, ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine kaza yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, traktörün altından çıkarılan Kazan'ın öldüğü belirlendi. Selim Kazan'ın cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Gediz, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

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