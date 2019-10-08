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Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü

Adıyaman'da, taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

08.10.2019 15:44Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü
Adıyaman'da, taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arif Polat idaresindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp, yol kenarında bulunan boş tarla içerisine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD Ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan sürücü Arif Polat'ı dışarıya çıkararak müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile yoldan geçen sağlık çalışanlarının bütün müdahalelerine rağmen sürücü Arif Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polat'ın, cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Arif Polat'ın evli 2 çocuk babası olduğu aynı zamanda eşiyle birlikte çocuk bekledikleri de öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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