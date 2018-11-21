Takla Atıp Ters Dönen Tanker Sedaş'ı Alarma Geçirdi

SEDAŞ Kartepe'de oluşan kesintide zamanla yarıştı.

SEDAŞ ekiplerinin elektrik verme mücadelesi hiç bitmiyor.

Son olayda da SEDAŞ ekipleri yine alarma geçti. Kartepe' de D100 Karayolu İbriklidere alt geçidinde arızalanan tır devrilerek ters döndü ve yüksek gerilim direğine çarptı. Elektrik Dağıtım Merkezi trafosu çıkışında Elimsan besleme hattı kablosu,İbriklidere mevkii çıkışı enerjisiz kaldı. SEDAŞ ekipleri oluşan hasar ve enerji kesintisine hızlıca müdahale etti. SEDAŞ Ekipleri anında olay yerine gelerek arızanın kaynağını incelediler ve alternatif besleme yollarını arayarak özel trafolu sanayi kuruluşlarına ve çevredeki elektrik kullanıcılarına enerji vermenin mücadelesine giriştirler. Yüksek gerilim direğinin dibinin kırık olması nedeniyle beton direk değiştirildi. 6 kurum ve 5 özel trafo ile 550 civarındaki bireysel abonelerinenerjisiz kaldığı olayda SEDAŞ ekipleri alarma geçerek şebeke operasyonu içintakla atan tankerin kaldırılması ve direğin dikilmesi süresini göz önüne alarak alternatif besleme ve arızanın daraltılması yoluna gittiler.