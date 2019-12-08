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Taklacı oyun kuşu yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

Malatya Güvercin Federasyonunun, Malatya, Elazığ, Adıyaman arasında düzenlediği en iyi taklacı oyun yarışmasında dereceye girenlere kupa ve plaket verildi.

08.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:45Taklacı oyun kuşu yarışmasını kazananlara ödülleri verildi
Güvercin Federasyonunun, Malatya, , Adıyaman arasında düzenlediği en iyi taklacı oyun yarışmasında dereceye girenlere kupa ve plaket verildi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen programa, Malatya Güvercin Federasyonu Başkanı Ali Kaplan, Tüm Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyon Başkanı Aydın Ataman ve güvercin sahipleri katıldı.

Malatya Güvercin Federasyonu Başkanı Ali Kaplan, programda yaptığı konuşmada, "Bu yıl kuş taklacı yarışmalarında çok ciddi bir artış gözlemlendi. Şimdi bu iş masada anlatmakla olmuyor. Herkesin kuş uçurması lazım. Herkesin daha çok destek vermesi lazım. Hiç kimse insanları iyi veya kötü eleştirmemesi lazımdır. Bu işte en önemli şey herkes o hakeme inanacak ve o hakeme kesinlikle itiraz etmeyecek. Hakem ne karar verirse versin herkesin saygı duyması gerekiyor. Biz bunu doğru bir şekilde yaparsak önümüzdeki yıllar için çok ciddi adımlar atılmış olacaktır. Eğer ki biz bunu böyle saygılı değil de her şeye muhalefet olursak ileride daha çok yavaşlarız ve bu durum bizi alt seviyelere getirir. Hepimiz bu işe meraklı isek hepimizin bu işe destek vermesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Tüm Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyon Başkanı Aydın Ataman da, "Taklacı güvercinin verdiği heyecanı hiçbir kuş veremez. Bu yarışma heyecanı çok yüksek oluyor. Biz 35 yıl öncesinde Ankara da başlattık. Bu yarışmanın başlama sebebi de taklacı kuşun asıl amacı para pul değil. İşte paraya yönelik çalışmalar yapılıyor. Benim elimden gelse para ödülünü kaldırırım. Çünkü para yüzünden insanlar birbirlerine düşüyorlar. Bu işlerde önemli olan ilk önce oyun kuşuna sahip olabilmektir ve birinci olan ikinci olan kuşlara destek vermektir. Türkiye'nin her yerinde iyi kuşu bulabilmek için ne olursa olsun destek vermemiz gerekiyor. Kazanan insanlara çamur atmayalım ki bu iş daha da fazlalaşsın. Türkiye'nin dört bir yanından iyi kuşlar mevcut bu kuşları keşfetmek içinde yarışmalar olması gerekiyor. Bu yarışmalar yapıldığı zamanda insanların bir birilerine destek vermesi gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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