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Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

21.08.2019 08:48 Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00'da Malkara-Keşan yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Serkan Kalkan (42) yönetimindeki (42) 45 YY 195 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaydetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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