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Taklalar atan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı.

05.08.2019 08:14 Taklalar atan otomobil hurdaya döndü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı. Hurdaya dönen aracın şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy'den Malkara istikametine seyreden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Öz ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili konuşan Kahraman Koyuncu ve Batuhan Top isimli vatandaş, ilçe merkezinden sesi duyup olay yerine koştuklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Çavuşköy, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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