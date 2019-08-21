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Taklalar atan otomobil hurdaya döndü

Taklalar atan otomobil hurdaya döndüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taklalar atarak, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

21.08.2019 07:46
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taklalar atarak, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saat 05.00'da Malkara - Keşan yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Serkan Kalkan yönetimindeki 45 YY 195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydetmesi sonucu yön tabelasına çarptı.
Taklalar atması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Kalkan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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