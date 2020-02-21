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Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.

21.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:31Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı
'te kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Feci kazada araç içerisinde sıkışan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Belkıs Mahallesi 8 Nolu Cadde'de seyir halinde bulunan 27 MS 105 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönden gelen araca çarpmak için ani manevra yaptı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu otomobil yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten düştü. Taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşlar vermesi ile gelen kurtarma ekiplerin çalışmaları ile otomobilden çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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