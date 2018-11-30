Taklit Ürün Operasyonunda 7 Gözaltı

Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, çok sayıda taklit ürün ele geçirilirken 7 şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da polis ekiplerince iş yerlerinde yapılan aramada taklit olduğu değerlendirilen farklı modellerde 15 adet kadın kol çantası, 4 adet cep telefonu kulaklığı, 5 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi. Taklit ürünle ilgili A.G, B.A, H.Y. ve İ.A. isimli 4 şahsın adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
3 kişi daha yakalandı Çerkezköy
ilçesinde ise belirtilen bir adresteki iş yerlerinde yapılan aramada toplam 3 adet takım forması, 6 adet el çantası, 4 adet çocuk elbisesine taklit ürün olabileceği değerlendirilerek el konuldu. Olayla ilgili şüpheli T.B, K.A. ve M.A.I. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ