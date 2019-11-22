Haberler » Güncel » Taklit ürünlere el konuldu - Haber

Taklit ürünlere el konuldu

İZMİT'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.

22.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:25Taklit ürünlere el konuldu

İZMİT'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit ürünlerle ilgili çalışma yaptı. 'te eş zamanlı yapılan aramalarda 7 iş yerinde çeşitli markalara ait 62 adet giyim eşyası, 3 iş yerinde ise çeşitli markalara ait 72 adet toner ele geçirildi. Taklit ürünlere el konulurken, 10 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.



İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30 Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı
20:28 Sakarya'da, Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:28 İki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
20:26 Edirne devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
11:03 Sergen Yalçın'dan "Türkiye'ye gitmeyin" diyen FIFPro'ya tepki: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz
09:43 Hande Fırat, canlı yayında Muharrem İnce'nin gönderdiği mesajı okudu
22.11.2019 20:31:07