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Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin açıklanması

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yaptığı belirtilenler listesinde yer alan Afyonkarahisar'daki bir et ve et ürünleri markasının yetkilileri, ellerindeki numunelerin analiz raporlarını basınla paylaşarak konu ile ilgili hukuksal mücadele başlatacaklarını açıkladı.

18.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:28
Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin açıklanması
Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yaptığı belirtilenler listesinde yer alan Afyonkarahisar'daki bir et ve et ürünleri markasının yetkilileri, ellerindeki numunelerin analiz raporlarını basınla paylaşarak konu ile ilgili hukuksal mücadele başlatacaklarını açıkladı.
Firma sahiplerinden Alpay İpek, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, firmalarının taklit ve tağşiş yapmasının söz konusu olamayacağını söyledi.
İşletmelerinin Afyonkarahisar'da 4 kuşak et ve et ürünleri sektöründe hizmet verdiğini dile getiren İpek, şunları kaydetti:
"Firmamız Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin sektörün önde gelen kuruluşları arasındadır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bizim firmamızın kendisine özgü 'yemediğinizi yedirmeyin' şeklinde ilkesi vardır. Bu ilke doğrultusunda biz sürekli hatasız ve sıkıntısız ürünler üretiyoruz. Bakanlık yetkililerinin firmamızdan aldığı ilk örnek numunede 'baş eti' tespit edilmiştir. Firmamız, tebliğ sonrası aynı gün itirazda bulunmuş, aynı parti tarihli ürün numunesi tekrar ilgili laboratuvarda analiz edilmiş ve herhangi bir sorun bulunmamıştır."
İpek, firmalarının Afyonkarahisar'ın önemli bir markası olduğunu ve konu ile ilgili de ivedi bir şekilde hukuksal mücadele başlatacaklarını belirtti.
Firma sahiplerinden Kemal İpek de markalarına bir iftiranın söz konusu olduğunu belirterek, açıklanan analiz sonuçlarını kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından numunelerin analiz sonuçları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, OSB, Güncel
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