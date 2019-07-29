Taksi çarpan Katre'den, 17 gün sonra acı haber (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden, ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir taksinin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Katre Mihriban Kutlu (13) için bugün öğlende, Hacı Muharrem Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kutlu'un babası Niyazi Melih Kutlu, annesi Ezel Kutlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Niyazi Melih Kutlu cenazede metanetini korurken, güçlükle ayakta duran anne Ezel Kutlu'yu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, Turgutlu Yeni Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

